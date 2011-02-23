Активисты "Свобода" сняли красный флаг с памятника советским воинам

На Площади Победы в Житомире неизвестные установили в День защитника Отечества красный советский флаг, который сняли активисты Житомирской облорганизации ВО "Свобода".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил депутат Житомирского горсовета от ВО "Свобода" Сергей ОНИЩУК. По его словам, "установление советского флага в Житомире предполагало провокацию против местных патриотов".

Депутат снял флаг с памятника-танка советским воинам-освободителям. По этому поводу возле танка состоялся импровизированный митинг.

"Сегодня с самого утра в офис Житомирской областной организации ВО "Свобода" поступали звонки с возмущением, что на Площади Победы в Житомире установлен красный советский флаг. В частности, флаг с изображением тоталитарных символов серпа и молота реял на памятнике-танке Т-34.", - уточнил С.ОНИЩУК.

Он сообщил, что "свободовцы обратились в Житомирский городской совет, где подтвердили, что флаг был установлен без согласования".

Также депутат Житомирского горсовета от ВО "Свобода" рассказал о намерении подать в милицию заявление на этот счет.

С.ОНИЩУК сообщил, что из припаркованного неподалеку автомобиля "Мерседес" неизвестные снимали на видео как активисты ВО "Свобода" снимали флаг.

"Когда мы хотели сфотографировать номера машины, она отбыла. Но я убежден, что этот сценарий предусматривал какую-то провокацию", - сказал депутат-свободовец.

С.ОНИЩУК отметил, что "сам факт установления советского флага в центре Житомира является позорным актом надругательства над национальной памятью и достоинством украинцев".

"Таким образом, искусственно навязывается идеология государства, которое уничтожало все украинское, о чем уже открыто говорит и международное сообщество. И на фоне событий, которые в последнее время происходят в Украине, эта акция является грубой пропагандой цензуры и политического преследования патриотов", - сказал С.ОНИЩУК и добавил: “Зная о том, что небезразличные житомиряне не смогут не среагировать на это проявление украинофобии, власть не приняла мер для недопущения этого глумления".