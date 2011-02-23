Кабмин утвердил новый порядок выплаты больничных

Кабинет министров Украины утвердил положение о новом порядке выплаты больничных. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, передает ЛИГА.

Вице-премьер напомнил, что согласно принятому Верховной Радой Украины закону о едином социальном взносе, порядок компенсации больничных из Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности изменился.

«Сейчас главные бухгалтера садятся с сотрудниками Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и показывают объемы больничных. После того, как эти отчеты принимаются, в течение десяти дней фонд должен компенсировать это. К сожалению, затянулось утверждение этого положения после принятия соответствующего закона, и затянулась выплата больничных из-за этого», - отметил министр.

По его словам, сейчас положение утверждено, все заявки, поступившие на сегодняшний день в фонд, оплачены. «К сожалению, еще не все заявки смогли подать организации. Сейчас мы за этим следим, и я думаю, что в ближайшее время этот вопрос мы решим», - сказал он.

С.ТИГИПКО также отметил, что правительство не сможет в ближайшее время решить вопрос задолженности по фонду. Такая задолженность, по его информации, на сегодня составляет около 400 млн. грн. «Но мы ищем разные варианты, и мы постараемся найти эти варианты», - добавил он.

Напомним, согласно закону о едином социальном взносе, работодатель оплачивает работнику первые пять дней периода временной потери трудоспособности (больничного). С шестого дня пособие по временной нетрудоспособности выплачивает Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

Кроме того, расширен перечень людей, которые должны получать 100 процентов дохода, находясь на больничном. Теперь это родители, которые ухаживают за детьми до 14 лет, чернобыльцы всех категорий, ветераны войны, жертвы нацистских преследований и доноры.

60% от средней зарплаты за больничный получают работники со стажем до 5 лет, 80% - со стажем от 5 до 8 лет. И на полный заработок могут рассчитывать те, у кого страховой стаж более 8 лет.