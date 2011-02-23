Россия не будет стряхивать пыль с уголовного дела против Тимошенко?

Российские эксперты убеждены, что у России нет заинтересованности в возобновлении уголовного дела против Юлии ТИМОШЕНКО.

Институт Горшенина провел опрос среди российских экспертов о том, насколько возможен вариант возобновления расследования со стороны России по ранее закрытым уголовным делам против Ю.ТИМОШЕНКО, сообщает LB.ua.

Напомним, на днях глава фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что прокуратура Украины якобы предложила прокуратуре России возобновить расследование по ранее закрытым уголовным делам против Ю.ТИМОШЕНКО, заявил, что не исключает подобной возможности.

В то же время, директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ уверен, что у России нет заинтересованности в возобновлении уголовного дела.

«Конечно, Россия не заинтересована в создании дополнительного имиджа мученицы Юлии ТИМОШЕНКО. Само собою, Россия не будет просто так, ради неизвестно чего, эти дела возбуждать. Технически и теоретически такая возможность существует. Но это не значит, что Россия будет пользоваться этой возможностью. Вопрос во многом даже не в позиции России или официального Киева, не в политическом моменте, а в том, насколько адекватно будет вести себя Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал эксперт.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по безопасности Александр ГУРОВ полагает, что подобные заявления делаются исключительно в политических целях.

«И никак я к этому не отношусь, потому что у нас разговоров нигде на эту тему нет. Я думаю, это заявление под собой имеет не очень-то веские основания. Когда-то, несколько лет тому назад, были какие-то обвинения в её адрес, но это всё прошло. И у нас, может, ошибаюсь, может, чего-то не знаю, но каких-либо уголовных дел, которые бы выводили на Украину, в частности, на Ю.ТИМОШЕНКО, не слышал, нет. Это я могу сказать как законодатель», - сказал А.ГУРОВ. По словам депутата, «эта тема нас не интересует. С точки зрения юридической, это дело не интересует Россию. Если откроются вновь какие-то обстоятельства – тогда оно может быть возбуждено. А так какой смысл возбуждать-то? Абсолютно нет никакого смысла, на мой взгляд, в России возбуждать против неё (Ю.ТИМОШЕНКО) дело», - заявил депутат.

По мнению депутата Московской городской думы, руководителя ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергея ГОНЧАРОВА, подобные уголовные дела в очередной раз завершатся ничем.

«На Украине идёт борьба нанайских мальчиков – то одни возбуждают уголовные дела, то другие. На Ю.ТИМОШЕНКО уже, кажется, неоднократно возбуждали уголовные дела, и заканчивались они ничем. Так что, в любом случае, и эти уголовные дела, которые будут возбуждены на Тимошенко и её команду, закончатся так же ничем, потому что ничего уголовного нет, есть только определённые политические, как говорится, игры, которые продолжаются уже много лет», - сказал депутат.

Он также уверен, что России незачем поддерживать украинские власти в подобном вопросе.

«А России то зачем возобновлять или подыгрывать? Я думаю, что никакой игры тут Россия не ведёт и никакой выгоды от этого не имеет. Поэтому для России всё это глубоко не интересно», - резюмировал С.ГОНЧАРОВ.