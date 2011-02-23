Рыбаков: «Реформы ради будущего» обладают всеми правами фракции ВР

«Реформы ради будущего» обладают теми же правами, что и фракция Партии регионов, и разночтений по этому поводу в Регламенте Верховной Рады быть не может. Так лидер новой фракции «Реформы ради будущего» Игорь РЫБАКОВ прокомментировал в интервью УНИАН отдельные высказывания политиков, ставящие под сомнение равноправие возглавляемой им фракции и остальных фракций парламента.

«Статья 59-1 (п. 4) Регламента четко указывает, что зарегистрированная депутатская группа имеет те же права, что и фракция, со всеми вытекающими отсюда последствиями, - в частности, сказал И.РЫБАКОВ. - То есть, де-юре мы называемся депутатской группой, но де-факто являемся полноценной парламентской фракцией, равной остальным пяти фракциям в Верховной Раде, в том числе и фракции Партии регионов».

Он также порекомендовал всем народным депутатам, которые плохо знакомы с Регламентом Верховной Рады Украины, лучше изучить данный документ.

В частности, комментируя высказывание народного депутата от Партии регионов, председателя регламентного комитета Владимира МАКЕЕНКО о том, что депутатская группа «Реформы ради будущего» не имеет полномочий, которые предоставляются фракциям в Верховной Раде, И.РЫБАКОВ заявил:

«Что касается В.МАКЕЕНКО, то просто удивительно, что депутат, возглавляющий регламентный комитет парламента, допускает такие ошибки. Коллега В.МАКЕЕНКО, наверное, забыл, что в Регламент Верховной Радой были внесены изменения», - заметил И.РЫБАКОВ.

В то же время он опроверг слухи о якобы имеющихся претензиях фракции «Реформы ради будущего» на руководящие должности в парламенте и комитетах Верховной Рады.

«Наша фракция ни до, ни после регистрации не заявляла о таких претензиях, - подчеркнул он. - Зачем дестабилизировать продуктивную работу парламента, вбивать клинья между фракциями нынешнего большинства? Наша цель – поддержка реформ, повышение эффективности работы парламента и процветание государства, а не должности».

Вместе с тем лидер «Реформ ради будущего» сообщил, что после регистрации фракции в аппарате Верховной Рады желание присоединиться к ней выражают новые народные депутаты Украины.