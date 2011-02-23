Яворивский не верит, что Тулуб присмотрит за Чигирином

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Владимир ЯВОРИВСКИЙ призывает общественность контролировать деятельность нового состава наблюдательных советов национальных заповедников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил, комментируя распоряжение Кабинета министров «Об утверждении состава наблюдательных советов национальных заповедников».

«Политико-финансовая группировка Виктора ЯНУКОВИЧА делает это педантично, и наезжает своим бульдозером на все духовное, национальное, что принадлежит украинскому народу», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

Он отметил, что практически каждый выдающийся памятник в Украине всегда имеет общественный наблюдательный совет. По его словам, до сих пор в этих советах были очень авторитетные люди, профессионалы, независимые от власти, которые «не позволили бы делать какие-то глупости относительно того или иного памятника».

Председатель комитета ВР подчеркнул, что в новом составе наблюдательных советов нет украинской интеллигенции, писателей, специалистов по охране памятников, известных людей, а также ни одного человека из Комитета ВР по вопросам культуры и духовности.

«Например, в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике: архиепископ ПАВЕЛ – он будет сам присматривать за собой, потому что мы знаем о том, что из правительства перечисляются деньги, которыми распоряжается архиепископ. Серафима (ШЕВЧИК) - игуменья Одесского Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Представляете, она игуменья в Одессе, и она оттуда будет брать подзорную трубу и сидеть наблюдать, что здесь происходит на территории Киево-Печерской лавры», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

«Я уже не говорю о том, что председателями наблюдательных советов являются губернаторы – специалисты в области культуры, поставленные Партией регионов. Скажем, ТУЛУБ будет наблюдать за Чигирином», - добавил председатель комитета.

«Здесь единственное могу назвать ИВАКИНА – это профессиональный человек, а остальные - это все буквально чиновники-чиновники-чиновники», - сказал он.

«Мы, украинцы, должны быть бдительны, потому что состав наблюдательных советов такой, что если народ не будет смотреть, контролировать и стеречь наши памятники, то новый состав этих наблюдательных советов, куда вошли либо «регионалы», либо люди абсолютно индифферентные и к национальному вопросу, и к национальной памяти, то будем иметь просто большую беду», - резюмировал В.ЯВОРИВСКИЙ.