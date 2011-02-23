Губернатор Киевской области обещают улучшать соцзащиту ветеранов

Губернатор Киевской области Анатолий ПРИСЯЖНЮК обещает, что власть будет делать все возможное для усиления социальной защиты ветеранов и улучшения благосостояния их семей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, об этом А.ПРИСЯЖНЮК заявил сегодня во время встречи с ветеранами по случаю Дня защитника Отчизны.

По его словам, власть комплексно подходит к решению этой проблемы.

«В настоящее время в области во всех центральных районных и городских больницах функционируют палаты для оказания помощи ветеранам, а из местного бюджета выделены средства для улучшения условий в этих комнатах. Теперь прорабатывается вопрос передачи помещения под госпиталь для ветеранов на базе областной больницы в Ворзеле. Кстати, Киевская область единственная в Украине, которая не имеет такого заведения», - отметил губернатор.

Также он напомнил, что сейчас в области создается сеть областных коммунальных и ветеранских аптек, в которых лекарства будут дешевле на 25-30 процентов, чем в частных.

Кроме того, отметил А.ПРИСЯЖНЮК, областная власть решает земельные вопросы ветеранов войны: «В прошлом году им было выдано почти три тысячи актов на право собственности на земельные участки в области, которые не выдавались годами».

Общаясь с ветеранами, губернатор пообещал, что ни одна проблема, ни одно их обращение не останется вне поля зрения власти. «На ваши плечи легло много испытаний и сейчас государство и общество в неоплатном долгу перед вами, ведь ваши военные победы не может затмить время», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.