Попов говорит, что у него много претензий к работе КГГА

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ заявил, что в ближайшее время состоятся новые кадровые изменения в структурах КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня на Коллегии КГГА, посвященной итогам работы городского хозяйства за 2010 год и перспективам социально-экономического развития столицы в 2011 году.

“Остаются, к сожалению, определенные недостатки в работе наших главных управлений - это управление земельных ресурсов, и управление архитектуры, и управление коммунальной собственности, и много других, - прежде всего связанные с той же бюрократией. Мы сократили значительное количество персонала, и где-то усилили кадровый потенциал. Но все равно на сегодняшний день я имею много претензий к работе тех или иных структур. В ближайшее время будут новые назначения”, - сказал А.ПОПОВ.

Он пообещал, что на этот счет будут “очень детально разбираться” в КГГА, чтобы в дальнейшем обеспечить активную работу по привлечению инвестиционных средств.