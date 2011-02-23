Кернес и Садовой договорились сыграть в футбол
14:09, 23 февраля 2011Политика
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Депутаты тоже хотят погонять мяч
Команда Харьковского городского совета сыграет в футбол с командой Львовского городского совета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сессии Харьковского городского совета сообщил Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС.
«У нас уже есть депутаты, которые желают принять участие в матче. Мы будем играть в футбол в Харькове и во Львове. И мы надеемся, что это поможет укрепить наши отношения, которым 20 лет почти не уделялось внимания», - сказал Г.КЕРНЕС.
Он заметил, что идея сыграть в футбол появилась вчера во время визита в Харьков Львовского городского председателя Андрея САДОВОГО.
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