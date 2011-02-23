Литвин: У оппозиции энергии хватает только на создание комиссии

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выступает за усиление контролирующей функции парламента.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ВР, об этом В.ЛИТВИН заявил во время встречи с представителями политологических кругов США во главе с исполнительным директором американской общественной организации «Frеedom House» Дэвидом КРЕЙМЕРОМ.

Отвечая на вопрос, В.ЛИТВИН рассказал, что представители оппозиционных фракций имеют возможность на пленарной неделе в пятницу задать вопросы членам правительства, которых они определяют. Также в парламенте, сказал он, действуют следственные комиссии, инициаторами создания которых, как правило, выступают представители оппозиции. Вместе с тем, заметил он, «энергии хватает только на создание комиссии, а работать и выйти на результат намного сложнее». По убеждению В.ЛИТВИНА, институт следственных комиссий должен быть для оппозиции инструментом контроля над властью.