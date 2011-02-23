Королевская пообедала солдатской кашей

Государство в большом долгу перед военными и необходимо приложить все усилия, чтобы армия чувствовала заботу власти. «Как известно, тот, кто не хочет кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую».

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встрече с военнослужащими одной из воинских частей, входящих в отдельную моторизованную бригаду, расположенную в Белой Церкви (Киевская обл.)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, накануне Дня защитника Отечества, который в Украине отмечается 23 февраля, Н.КОРОЛЕВСКАЯ посетила воинскую часть в Белой церкви.

Депутат поздравила военнослужащих с праздником: «23 февраля - дата, которая для многих поколений украинских мужчин навсегда останется праздничной. Армия – последний оплот Государства Украина в глазах всех сорока шести миллионов украинцев. Военным верят, на вас надеются. Слова «Стоять на страже государственного суверенитета Украины» для вас не пустой звук, как бы сложно вам не приходилось!».

По информации пресс-службы, Н.КОРОЛЕВСКАЯ побывала на полигоне и ознакомилась с образцами военной техники, стоящей на вооружении моторизированной части. Затем, совместно с командованием воинской части глава парламентского комитета поднялась на командный пункт и наблюдала за учебными стрельбами из танков и БМП. Н.КОРОЛЕВСКАЯ также осмотрела солдатские казармы, посетила столовую, где пообедала вместе с военнослужащими.

Как отметила депутат, «к сожалению, у власти нет стратегии развития военно-промышленного комплекса, который за 20 лет Независимости должен был бы обеспечить украинскую армию всем необходимым. То, что мы сегодня увидели на полигоне – это в основном техника и вооружение, оставшиеся еще с советских времен. Сегодня армия финансируется лишь на 30% от потребности, при этом новое вооружение практически не закупается. В ближайшее время мы проведем заседание Комитета Верховной Рады, на котором обсудим пути развития отечественного ВПК».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что в последнее время обострились проблемы обеспечения военнослужащих продовольствием. «Накормить солдата, качественно, полноценно и вкусно, - это первостепенная задача. Ведь здесь служат – наши сыновья, братья, мужья. Как известно, тот, кто не хочет кормить свою армию, вынужден будет кормить чужую, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Министерство обороны должно осуществлять действенный контроль над работой частных компаний, которые выполняют контракты по обеспечению военнослужащих пищей».

Еще одной проблемой Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала недостаточное обеспечение военнослужащих жильем. Как известно, в прошлом году Минобороны сдало всего 85 квартир, при общей очереди на жилье в размере 40 тыс. человек. По словам народного депутата, эту проблему можно решить за счет более эффективного использования существующих средств, в том числе - военных городков, на территории которых можно строить такое жилье и всю необходимую для нормальной жизнедеятельности инфраструктуру.