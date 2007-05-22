Томенко готов приковылять в Верховную Раду

Вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко готов провести последнее заседание парламента для того, чтобы перевести избирательный конфликт в правовое поле. Об этом депутат заявил «Газете по киевски».

«Даже находясь на политическом больничном (депутат неделю назад сломал ногу и передвигается на костылях – ред.), я готов придти в парламент, чтобы провести изменения, необходимые для формализации досрочных выборов. Если социалисты и коммунисты не согласятся, я не вижу проблемы – проведу последнее заседание, чтобы легализировать избирательный процесс», - объяснил депутат.