Томенко готов приковылять в Верховную Раду
10:51, 22 мая 2007Политика
850 0
Вице-спикер на политическом больничном
Вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко готов провести последнее заседание парламента для того, чтобы перевести избирательный конфликт в правовое поле. Об этом депутат заявил «Газете по киевски».
«Даже находясь на политическом больничном (депутат неделю назад сломал ногу и передвигается на костылях – ред.), я готов придти в парламент, чтобы провести изменения, необходимые для формализации досрочных выборов. Если социалисты и коммунисты не согласятся, я не вижу проблемы – проведу последнее заседание, чтобы легализировать избирательный процесс», - объяснил депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter