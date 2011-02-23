Ющенко празднует день рождения

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО сегодня отпразднует день рождения в кругу родных и близких.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщила его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, сегодня в 13.00 В.ЮЩЕНКО будет принимать поздравления от коллег, государственных и общественных деятелей, а на вторую половину дня у него личные планы.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО проведет вечер с семьей и близкими друзьями. При этом «громкие банкеты» не запланированы.

«Настроение хорошее. Главный подарок – это улыбки детей утром», - сказала И.ВАННИКОВА.

Также пресс-секретарь экс-президента Украины сообщила, что в адрес В.ЮЩЕНКО поступают поздравительные телеграммы от президентов и высокопоставленных должностных лиц других стран.