На что рассчитывает Янукович

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает, что политические силы Украины будут руководствоваться резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с президентом ПАСЕ Рене ван дер ЛИНДЕНОМ.

«Я убежден, что представители политических сил воспользуются резолюцией ПАСЕ. И это будет полезно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер сказал, что придает особую важность своей встрече с президентом ПАСЕ. «И то, что принято решение о проведении заседания политического комитета (заседание в Киеве комитета ПАСЕ по политическим вопросам – УНИАН), очень важно», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также поблагодарил Р. ван дер ЛИНДЕНА за создание условий для украинской правительственной делегации во время проведения последней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Во-первых, были созданы условия, чтобы нас услышали. Во-вторых, мы получили возможность услышать позицию представителей стран Европы. И очень важно, что была рассмотрена ситуация в Украине и принята резолюция», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля ПАСЕ одобрила резолюцию по Украине «Функционирование демократических институтов в Украине».

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность политическими событиями, происходящими в Украине на протяжении последних месяцев, которые достигли своего пика после 2 апреля 2007 года, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил о роспуске Верховной Рады.

В резолюции отмечается, что проведение досрочных выборов является нормальной демократической практикой для всех стран – членов Совета Европы при урегулировании политического кризиса, а также звучит призыв к поиску всеми политическими силами компромисса.