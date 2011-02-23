Янукович: в земельной реформе у правительства нет права на ошибку

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что с 2012 года в Украине должен функционировать рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам в Киеве.

По требованию главы государства, одним из приоритетов 2011 года в деятельности власти должно стать проведение аграрной и земельной реформы.

«Слава Богу, мы имеем самые благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Но не можем дать людям возможности для эффективной обработки земли. Крестьяне не имеют достойного заработка. Земельные ресурсы разворовываются, а потребительский рынок Украины заполнен импортными продуктами питания не всегда надлежащего качества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что «этот порочный круг необходимо разорвать». «Поэтому с 2012 года в Украине должен начать функционировать рынок земель сельскохозяйственного назначения», - убежден глава государства.

В то же время он отметил, что для этого необходимо выполнить огромный объем подготовительной работы, в частности, по инвентаризации земель.

«В земельной реформе у правительства нет права на ошибку», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам, министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, заявил: «В Украине находится 30% мировых черноземов – 42 миллиона гектаров. Если в них инвестировать, можно втрое увеличить производство аграрной продукции».