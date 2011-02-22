Губернатор: во Львове нет ни одного нацистского символа

Во Львове нет ни одного нацистского символа, который может оскорбить гостей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал в Харькове председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК, комментируя заявление народного депутата от Коммунистической партии Украины Евгения ЦАРЬКОВА о необходимости «к Евро очистить Львов от нацистской символики».

«Я хочу сказать, что нет символов нацизма. Я приглашаю этого коммуниста к себе, пусть он мне предложит дискуссию. Я готов с ним встречаться. Нет таких символов», - подчеркнул М.ЦИМБАЛЮК.

Как сообщалось, вчера, 21 февраля, на заседании Верховной Рады Е.ЦАРЬКОВ заявил, что к Евро-2012 нужно «очистить Львов от нацистской символики». По его мнению, гостей чемпионата возмутит наличие во Львове памятников «нацистским прихвостням».

«Как будут воспринимать участники Евро-2012 символику нацизма, которой буквально напичкан Львов? Такой вопрос поставит немец, на родине которого подобное считается преступлением и карается законом, об этом спросит нас поляк, русский, еврей. Наверно, увидев мемориальный комплекс Бандере, будут возмущены представители многих национальностей стран Европы и СНГ», - сказал Е.ЦАРЬКОВ.