БЮТ заменил запрещенный митинг встречей с избирателями

Херсонский окружной административный суд отказал мэрии Херсона в запрете на проведение в центре города встречи народного депутата от БЮТ Юрия ОДАРЧЕНКО с избирателями.

Как сообщил корреспонденту УНИАН депутат Херсонского горсовета (фракция ВО «Батьківщина»), пресс-секретарь Херсонской областной организации партии Станислав ТРОШИН, после многочасового рассмотрения дела суд закрыл дело по иску мэрии Херсона к народному депутату Ю.ОДАРЧЕНКО о запрете ему проводить встречу с избирателями.

В процессе рассмотрения дела суд решил, что дело является особо сложным, из-за чего рассматривала его целая коллегия из трех судей.

Свой иск Херсонский горисполком обосновал тем, что «на самом деле планируется не встреча с избирателями, а митинг, который вчера был запрещен». В частности, в своих аргументах юристы горисполкома ссылались даже на постановление Президиума Верховного совета СССР от 1988 года, утверждает С.ТРОШИН.

Интересы Ю.ОДАРЧЕНКО в суде представлял его помощник Дмитрий ИЛЬЧЕНКО, который во время рассмотрения дела доказывал, что городской совет не имеет права ограничивать народного депутата в правах. Согласно Конституции Украины, встреча с избирателями не может быть запрещена даже в условиях военного времени, кроме того, по словам юриста, нелепо обосновывать ограничение права народных депутатов собирать людей на основании постановления Президиума Верховного совета СССР от 1988 года. Хотя, это постановление юристы Херсонского горисполкома используют для запрета проведения различных митингов уже 22 года.

Пока стороны спорили, встреча народного депутата с избирателями закончилась, и судьи решили, что дальнейшее рассмотрение дела бессмысленно. Кроме того, городской совет, подавая исковое заявление, нарушил целый рад процессуальных норм.

В итоге, суд оставил иск мэрии Херсона без рассмотрения.

Как сообщал УНИАН, Херсонский окружной административный суд 21 февраля запретил ВО "Батьківщина" проводить митинг на площади Свободы 22 февраля. Народный депутат Ю.ОДАРЧЕНКО заявил журналистам, что 22 февраля проведет на площади Свободы встречу с избирателями.

Сегодня в Херсоне сторонники ВО «Батькивщина» и партии «Свобода» провели акцию по случаю годовщины инаугурации Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Мероприятие охраняли более 20 работников милиции в форме.

Кроме Ю.ОДАРЧЕНКО, с собравшимися общались депутаты Херсонских областного и городского советов.