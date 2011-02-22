Осталась ли в Украине вера в справедливые суды (опрос)

Украинцы не верят в справедливость судов, однако считают их использование эффективным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты проведенного Харьковским институтом социальных исследований при финансовой поддержке Международного фонда “Возрождение” социологического исследования, которые были презентованы сегодня во время круглого стола в Киеве.

Результаты опроса свидетельствуют, что наиболее эффективный, по мнению респондентов, метод разрешения юридических проблем – добиваться решения через суд. На это указали 33,4% опрошенных.

В то же время эксперты отмечают, что мнение о работе судов у украинцев достаточно противоречивое. Жители Украины не доверяют судам, хотя считают, что использование суда является эффективным.

Исследование выявило существенный скепсис в отношении этого института, который накопился в обществе. Так, 42,8% опрошенных не верят, что суд вынес бы справедливое решение в отношении них, а 44,8% не считают, что суды играют важную роль в защите прав граждан Украины. 83,3% респондентов считают, что на решение судов влияет достаток и богатые будут всегда иметь преимущество. В известной мере эти данные дополняются тем, что самым распространенным в Украине методом решения юридических проблем опрошенные назвали действия в обход закона (взятки, угрозы, связи). На распространенность этого метода указали 42,6%.

Наименее распространенным и эффективным является, по мнению респондентов, обращение в государственные организации. Так, решение юридической проблемы с помощью государственных учреждений эффективным признали 11% опрошенных, а о его распространении говорят менее 7%.

Полевые работы по опросу населения проводились в мае-августе 2010 года. Интервьюирование и фокус-группы - в сентябре-октябре 2010 года. Статистическая погрешность - от 0,39% до 1,96% для разных показателей. Параметры выборочной совокупности в целом отражают модель генеральной совокупности и отвечают требованиям репрезентативности, что позволяет распространить выводы исследования на всех жителей Украины, старше 18 лет.