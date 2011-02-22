Лекарства, переданные больному бютовцу Ярцеву, до камеры не дошли?

Член фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Владислав ЯРЦЕВ написал апелляционную жалобу на решение Голосеевского районного суда столицы о взятии его под стражу на время проведения расследования о взяточничестве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете.

По информации фракции, суд отказал адвокатам В.ЯРЦЕВА во взятии с депутата подписки о невыезде на время следствия и народным депутатам - во взятии на поруки. На сегодняшний день его удерживают в СИЗО.

Как отмечается в сообщении, председатель фракции Татьяна МЕЛИХОВА заявила, что власть приписывает оппозиции чужие преступления. «БЮТ возмущен действиями власти, которая продолжает репрессии против нашей политической силы. Наш коллега задержан за чужое преступление одного из чиновников Соломенской РГА, который задержан при получении денег от частной структуры якобы на празднование и поздравление работников с праздником Дня коммунального работника. Конечно, все руководители учреждений несут ответственность за преступные действия своих подчиненных, но за решетку бросают только оппозиционеров”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.

Председатель фракции также обратила внимание на то, что суд не учел даже таких аргументов, что у В.ЯРЦЕВА плохое состояние здоровья, а его жена находится в декретном отпуске.

«БЮТ уверен, что у власти есть множество других способов для того, чтобы совершать следственные действия, кроме ареста, но эти механизмы применяются к кому угодно, кроме оппозиционеров. Для оппозиции в сегодняшней Украине используют лишь один инструмент – тюрьма», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, на протяжении 10 лет В.ЯРЦЕВ страдает от гипертонических кризов, из-за чего вынужден ежедневно принимать лекарства. Лекарства, которые ему передавали родственники, к нему в камеру не дошли, что значительно ухудшило состояние больного.

Кроме того, она отметила, что арест В.ЯРЦЕВА происходил при циничных условиях: на глазах трех маленьких детей, для которых эта ситуация стала тяжелой психологической травмой.

Т.МЕЛИХОВА убеждена, что такие действия власть использует для нанесения максимального вреда родным оппозиционеров.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, заместитель председателя Соломенской РГА В.ЯРЦЕВА и начальник управления ЖКХ Соломенской РГА были задержаны 18 февраля. В отношении обоих должностных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

21 февраля Голосеевский райсуд Киева избрал в отношении обоих задержанных меру пресечения - содержание под стражей сроком на 2 месяца.

В.ЯРЦЕВ является родственником первого заместителя руководителя парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА.