Янукович подписал закон о спецподготовке кандидатов в судьи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно специальной подготовки кандидатов на должность судьи».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Верховная Рада приняла этот закон. За него проголосовало 237 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, в связи с необходимостью осуществления процесса специальной подготовки кандидатов на должность судьи под полным контролем судебной власти предусмотрено, что программу, учебные планы, порядок прохождения специальной подготовки и перечень высших юридических учебных заведений, которые будут осуществлять такую подготовку, будет утверждать Высшая квалификационная комиссия судей Украины, а будет организовывать специальную подготовку Национальная школа судей, которая функционирует при Высшей квалификационной комиссии судей.

При этом критерии определения перечня высших юридических учебных заведений будет утверждать Высшая квалификационная комиссия судей, что также будет обеспечивать нахождение процесса специальной подготовки под исключительным контролем органов судебной власти.

Предусмотрено также усовершенствовать порядок прохождения специальной подготовки путем введения не только дневной (очной) формы обучения, но и заочной формы подготовки.