Коммунисты хотят судиться из-за мемориальной доски Иосифу Слепому

Харьковский областной комитет Коммунистической партии Украины обжалует в суде установление мемориальной доски Патриарху Украинской греко-католической церкви Иосифу Слепому.

Об этом корреспонденту УНИАН заявила первый секретарь Харьковского обкома КПУ, народный депутат Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

«Компартия будет обращаться в суд по поводу незаконного установления доски», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Она сообщила, что юристы собирают все необходимые документы и в ближайшее время направят в административный суд иск «по факту принятия топонимической комиссией незаконного решения».

«Если бы не было надежды, мы бы этого не делали», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, в Харькове на здании ГАИ в Ленинском районе города открыли мемориальную доску Патриарху УГКЦ Иосифу Слепому. Инициатором открытия доски является Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ.

Церемонию открытия и освящения доски пикетировали около 50 активистов КПУ.

Справка УНИАН. Мемориальная доска Патриарху Иосифу Слепому была установлена в Харькове 2005 года во время съезда Мирового конгресса украинцев на здании бывшей пересылочной тюрьмы, которое сейчас принадлежит милиции Ленинского района Харькова. После первого уничтожения в 2008 году доска была восстановлена за деньги Союза украинской молодежи и Фонда Гната Хоткевича.

Во второй раз доска была разбита 12 ноября 2010 года.