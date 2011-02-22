МВД хочет в 2,5 раза сократить свой госзаказ

Министерство внутренних дел Украины предлагает в 2,5 раза сократить объемы государственного заказа на подготовку специалистов в учебных заведениях министерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Департамента кадрового обеспечения МВД Украины Юрий КАЗАНСКИЙ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, соответствующие предложения МВД подготовило на рассмотрение Кабинета министров.

В частности, как отметил Ю.КАЗАНСКИЙ, предлагается по госзаказу набирать на обучение в учебных заведениях МВД 1 тыс. 225 чел., а не 3,5 тыс., как ранее.

По словам начальника департамента, практика последних лет показала, что подготовка специалистов в учебных заведениях МВД по направлению «правоведение» не обеспечивает приобретения курсантами достаточных профессиональных навыков, необходимых для качественного выполнения задач по охране общественного порядка и противодействия преступности.

В связи с этим МВД совместно с Министерством образования и науки, молодежи и спорта подготовило проект постановления правительства о дополнении перечня направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавра, более адаптированным к задачам милиции направлении подготовки «правоохранительная деятельность».

В настоящее время рабочая группа в составе специалистов высших учебных заведений МВД разрабатывает соответствующие целевые образовательно-профессиональные программы, в которых будет предусмотрена специализация по направлениям деятельности в МВД.

По словам Ю.КАЗАНСКОГО, учебные программы по экспериментальной программе разрабатываются таким образом, чтобы на первом курсе курсант получил максимум прикладных знаний по правоохранной деятельности, на втором - прошел практику патрульной службы в специальных частях внутренних войск, а на старших курсах получил соответствующую специализацию в учебном заведении.