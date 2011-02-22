Эксперт считает, что Харе навредила его собственная игра

Кандидатура депутата-«регионала» Василия ХАРЫ на посту главы Федерации профсоюзов Украины уже не может устраивать правительство, Президента Украины и Партию регионов в целом.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Юрий БЕРЕГОВОЙ, председатель Общественной организации «Межрегиональное рабочее движение».

По его словам, вряд ли первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ будет поддерживать В.ХАРУ во время съезда ФПУ, на котором будет переизбираться председатель Федерации.

Как считает эксперт, главная причина, по которой регионалы не станут поддерживать В.ХАРУ, состоит в том, что профсоюзы под его руководством не являются конструктивным партнером власти, а также оппозиционной силой.

«Дело не только в том, что В.ХАРА открыто выступил против МВФ, с которым Николай АЗАРОВ и Виктор ЯНУКОВИЧ пытаются поддерживать хорошие отношения ради получения кредитов. Как это ни странно, но В.ХАРА, будучи членом Партии регионов, начал играть свою собственную игру, которая не дает положительного эффекта ни для властей, ни для профсоюзов», - считает Ю.БЕРЕГОВОЙ.

Как сообщал УНИАН, на конец марта 2011 года запланирован съезд ФПУ, на котором будет рассматриваться вопрос о переизбрании председателя Федерации. В настоящее время, кроме В.ХАРЫ, кандидатом на этот пост выдвинута экс-глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Ранее В.ХАРА заявлял о том, что его кандидатуру на пост председателя ФПУ поддерживают А.КЛЮЕВ и В.ЯНУКОВИЧ.

В.ХАРА неоднократно заявлял, что находится в «конструктивной оппозиции» по отношению к правительству. С 2010 года глава ФПУ публично критикует решения Кабинета министров за сотрудничество с Международным валютным фондом и пенсионную реформу.

В частности, на прошлой неделе Федерация профсоюзов Украины пообещала начать массовые акции протеста во всех регионах Украины, если правительство не отзовет из парламента законопроект о пенсионной реформе.