Чорноволу смешны слухи о замене Литвина на Плюща

Член депутатской группы «Реформы ради будущего» Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что вероятность вступления его группы в парламентское большинство очень высока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что пока еще этот вопрос на заседании депутатской группы не рассматривался. В то же время он напомнил, что многие члены группы в свое время на индивидуальной основе вступили в парламентское большинство, поэтому он не видит ничего странного в присоединении к большинству всей группы.

«Очевидно, что было бы логически вступить для нас в большинство», но, по его словам, «Реформы ради будущего» хотят «публично или непублично получить объяснение, почему такие жесткие и в чем-то некомпетентно грубые выпады произошли против нашей группы со стороны представителей Партии регионов».

Как сказал Т.ЧОРНОВИЛ, создание депутатской группы, которая будет иметь все права фракции, стало неприятным фактом для Партии регионов, и она недовольна этим.

«Группа создана, чтобы отстаивать свои политические позиции и по одному не подвергнуться жесткому влиянию нынешнего большинства. Рассказы о том, что группа создана в качестве карманной фракции Партии регионов разбиваются о позицию самой Партии регионов – очень неадекватное, по моему мнению, и жесткое выступление председателя Регламентного комитета Владимира МАКЕЕНКО все четко поставило на свои места», - отметил он.

По его словам, Партия регионов планировала, как минимум, нарастить свое количество до 190 депутатов, а как максимум - иметь собственное большинство, то есть более 226 депутатов. Он не исключил, что в ближайшее время в эту фракцию вступит еще ряд депутатов, в том числе, возможно, Олег ЛЯШКО и Сергей ОСЫКА.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что в ближайшее время увеличится и численность группы «Реформы ради будущего», в составе которой на сегодняшний день 20 депутатов. В частности, ведутся переговоры с рядом депутатов.

Он отметил, что его группа пока не выдвигала никаких кадровых претензий, в том числе и на должность главы парламента. «Заявления о том, что мы объединились против кого-то, чтобы кого-то снять, кого-то вытеснить из большинства, не отвечают действительности. Особенно очень смешны и неадекватны разговоры о том, что мы объединились для того, чтобы сместить Владимира ЛИТВИНА с должности главы Верховной Рады и поставить на это место Ивана ПЛЮЩА», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.