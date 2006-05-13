ФГИУ выдвигает требования владельцам «Миталл Стил»

Фонд государственного имущества Украины требует от владельцев «Миталл Стил» (Кривой Рог) выполнить обязательства перед работниками до 6 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК.

По ее словам, сейчас работает рабочая комиссия ФГИУ. Она определила срок – 31 день для новых владельцев «Криворожстали», и этот срок закончится 6 июня.

В.СЕМЕНЮК сказала, что в случае невыполнения требований до этой даты, ФГИУ будет подавать в суд на владельцев предприятия.

«Вопрос будет идти очень жестко», - сказала она.