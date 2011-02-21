Миллер рассказал, как Газпром облагодетельствовал украинцев

В связи с холодами ОАО «Газпром» поставляет газ в Украину сверх предусмотренных контрактом объемов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы в полном объеме удовлетворяем объемы поставок газа в Европу по тем заявкам, которые мы ежесуточно получаем. Сейчас и в Украине достаточно холодно, и мы поставляем даже дополнительные объемы сверх контракта», – сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что «Газпром» идет навстречу украинским друзьям, чтобы в Украине было тепло и потребители получали газ.