Выставка-ярмарка «Зима-Весна 2011» во Дворце спорта

23-26 февраля посетите выставку-ярмарку «Зима-Весна 2011» в Киевском Дворце спорта и вы приятно удивитесь, что можно одеться качественно и не очень дорого.

Женщины, предпочитающие классический стиль, не останутся равнодушны к качеству и эксклюзивности одежды таких фирм как «Ольга-Стиль» (г. Одесса, знак качества «Вища проба»), «Виктоль» (г. Киев), «SPACE» (г. Черкассы), «Мир юбок».

Шубы и дубленки всевозможных расцветок, фасонов, размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции. Цены очень демократичные.

Качественные женские и мужские пальто украинского производства: ШФ «Сезон», ШФ «Любава», ШФ «Шато» ТМ Король, ТМ VAUR.

Натуральный женский трикотаж ТМ «Private member» (Чехия), «Евротекс», T&D, «Элкана» (Киев).

Шикарный ассортимент изделий из кожи самых различных оттенков и цветов, размеров и длины - это лучшие в Украине и не только перчатки винницких кожгалантерейных фабрик «Имидж-галант» и «Кожгалант».

Украшение нашей ярмарки - ТМ «Глория», ТМ «РУНО», ТМ «Соната» – традиционные украинские вышиванки, скатерти, постельное белье.

Не забыли и о мужчинах: классические костюмы „Легенда класс” (г. Львов), огромный выбор рубашек, сорочек и галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

А также - белорусская, российская, украинская косметика по ценам производителей; большой выбор обуви, сумок, нижнего белья («АНГЕЛА» (Николаев), ПП «Кузьмичева» (Киев), TM VIOLET (Киев), «МИЛАВИЦА» (Беларусь), «ЛАУМА» (Латвия)); верхнего трикотажа, галантереи, аксессуаров на любой вкус и кошелек.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

http://vybir.kiev.ua



