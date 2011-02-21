Как изменились рейтинги партий (опрос)

В феврале 2011 года по сравнению с маем 2010 года рейтинг партии власти снизился с 43,4% до 20,6% на фоне роста рейтингов оппозиционных политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного “Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении, в случае проведения парламентских выборов в первой половине февраля в Верховную Раду прошли бы шесть партий и блоков – Партия регионов (20,6% среди всех опрошенных), “Блок Юлии Тимошенко” (15,6%), Политическая партия “Фронт Змін” (8,7%), Политическая партия “Сильная Украина” (5,6%), Всеукраинское объединение “Свобода” (4,8%) и Коммунистическая партия Украины (3,9%).

Выразили готовность проголосовать за Партию “УДАР” – 1,7%, за Партию “Гражданская позиция” – 1,3%, за Политическую партию “Наша Украина” – 1%, за “Блок Литвина” – 0,9%, за Социалистическую партию Украины – 0,2%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 0,1%, за другую партию или блок – 2,2%. Проголосовали бы против всех 14,8%, а 7,2% не смогли определиться.

Не отказались от участия в парламентских выборах 76,3% опрошенных (сумма процентов ответов “Уверен, что буду принимать участие” и “Скорее всего, буду принимать участие”). В случае проведения выборов в первой половине февраля реальна явка избирателей была бы меньше.

В феврале 2011 года, по сравнению с маем 2010 года, в рейтингах партий и избирательных блоков произошли определенные изменения.

Снизился рейтинг Партии регионов на 22,8% среди всех опрошенных (с 43,4% до 20,6%).

Снизился рейтинг Политической партии “Сильная Украина” на 6,1% (с 11,7% до 5,6%).

Вырос рейтинг “Блока Юлии Тимошенко” на 4,2% (с 11,4% до 15,6%).

Вырос рейтинг “Политической партии “Фронт Змін” на 2,9% (с 5,8% до 8,7%).

Вырос рейтинг Всеукраинского объединения “Свобода” на 3,4% (с 1,4% до 4,8%).

Вырос рейтинг Коммунистической партии Украины на 1,3% (с 2,6% до 3,9%).

Рейтинг других партий статистически значимо не изменился.

*** «Українське демократичне коло» провело опрос 29 января – 7 февраля 2011 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту проживання опрошены 1200 респондентов, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±2,9%.