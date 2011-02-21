Литвин считает, что на референдуме можно принять какую угодно Конституцию
12:08, 21 февраля 2011Политика
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А значит и выносить смысла нет
Председатель Верховной Рада Украины Владимир ЛИТВИН высказывается против вынесения новой редакции Конституции на референдум для утверждения.
Об этом он заявил в интервью изданию «Бизнес» (№8 от 21 февраля 2011 года).
«На референдум, как мне представляется, следует выносить вопросы, на которые человек может однозначно ответить “да” или “нет”», - сказал он.
По словам В.ЛИТВИНА, это касается вопроса о составе парламента, сроках избрания.
«А выносить целостный текст, на мой взгляд, неправильно. На референдуме можно принять сегодня одну Конституцию, завтра — другую. Более того, любой текст, обсуждаемый на референдуме, будет воспринят положительно», - добавил он.
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