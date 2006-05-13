После открытия мемориала Президенты почтили память погибших поляков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО принял участие в торжественном открытии памятника-мемориала погибшим украинцам в селе Павлокома в Польше.

Об этом УНИАН сообщили в Официальном Интернет-представительстве главы Украинского государства.

В своем выступлении на церемонии открытия памятника В.ЮЩЕНКО отметил чрезвычайную важность этого события на пути к укреплению добрососедских отношений и исторического примирения украинского и польского народов.

«Перед двумя народами, двумя властями было две дороги – продолжать в своих душах войну, или подать друг другу руки. Украина и Польша выбрали дорогу понимания», – сказал Президент.

Свидетельством этого, отметил В.ЮЩЕНКО, является и почтение памяти волынских событий в селе Павливка, и открытие Кладбища Орлят во Львове, и сегодняшнее событие.

Глава Украинского государства поблагодарил лично Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО, польские власти, польское общество и всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.

Отдельную благодарность глава Украинского государства выразил общине села Павлокома. «Я благодарен вам за толерантность и ваше понимание. Особенно благодарен тем жителям села, которые десятки лет приходили на это место, которое было в забвении, и подавали ему христианские знаки внимания и почета», – отметил он.

От имени Украинского государства В.ЮЩЕНКО засвидетельствовал высокое уважение к Республике Польша. «Сегодня мы заявляем, что Украина и Польша демонстрируют новую политику солидарности», – заявил Президент.

Президенты Украины и Польши возложили цветы к памятнику-мемориалу, а также приняли участие в совместной Божьей службе, которая состоялась на месте открытия памятника.

Президент Польши Л.КАЧИНСКИЙ подчеркнул, что сегодняшнее торжество с участием двух Президентов и совместная молитва является свидетельством того, что Украина и Польша признают общие ценности, одинаково понимая, что «ни для одного преступления нет оправдания». «Наши народы показывают, что нет ничего в истории, чего нельзя было бы преодолеть. Мы не можем изменить прошлого, но можем сделать так, чтобы оно не определяло будущего», – сказал Президент Польши.

Он также отметил, что присутствие глав двух государств на открытии памятника свидетельствует и об «очередном шаге на пути к единению между нашими народами».

После церемонии открытия Президенты возле памятного знака почтили память погибших поляков – выходцев из села Павлокома.

Участие в мероприятии также приняли министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, министр экономики Арсений ЯЦЕНЮК, министр топлива и энергетики Иван ПЛАЧКОВ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр аграрной политики Александр БАРАНОВСКИЙ, народные депутаты Юрий КОСТЕНКО и Алексей ИВЧЕНКО, председатель Львовской ОГА Петр ОЛИЙНЫК.