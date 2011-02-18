Москаль уверяет, что за границу можно ехать с украинскими правами

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что украинцам не нужно для выезда за границу производить обмен водительских прав.

Об этом он сказал, комментируя недавнее сообщение МВД о необходимости замены прав, поскольку в соответствии с подписанной Украиной международной конвенцией, 29 марта этого года в удостоверении водителя должна быть проставлена конечная дата его срока действия, иначе водитель не сможет выехать за пределы страны, потому что его удостоверение там будет считаться недействительным.

Как сообщает пресс-служба депутата, по убеждению Г.МОСКАЛЯ попытки Министерства внутренних дел Украины заставить граждан менять водительские права не имеют ничего общего с украинским и международным законодательством и являются лишь попыткой министра Анатолия МОГИЛЕВА «отмыть 1 млрд. государственных денег»

Г.МОСКАЛЬ утверждает, что совсем недавно МВД Украины, “по непрозрачной и коррупционной схеме у консорциума ЕДАПС приобрело удостоверения водителя, технические паспорта и другую продукцию для Госавтоинспекции, на закупку которых было израсходовано около 1 млрд. грн., чем были «вымыты» средства из бюджета МВД Украины».

По словам Г.МОСКАЛЯ, теперь перед министром стоит задача отработать различные схемы по «отмыванию» государственных средств, с чем и связаны его заявления о необходимости немедленной замены водительских прав.

«Он (А.МОГИЛЕВ) решил заставить всех, кто выезжает за границу, поменять водительские удостоверения, и ссылается на Международную конвенцию «О дорожном движении», которая принята в г. Вене 8 ноября 1968 года, и которая якобы содержит норму, что в срок после 29 марта 2011 года лица, которые намерены на автомобиле путешествовать за границу, должны иметь удостоверения нового образца, на которых должен быть указан срок окончания их действий», - отмечает народный депутат. По его словам, таким образом министр хочет спасти МВД и оправдать целесообразность закупки у ЕДАПС огромного количества водительских удостоверений.

Г.МОСКАЛЬ отмечает, что никаких предпосылок для срочной замены удостоверений ни в украинском, ни в международном законодательстве нет. «Сегодня я связался с пограничной полицией Румынии и пограничной службой Венгрии, которые дали мне разъяснения, которые же документы являются первоочередными для лиц, пересекающих границу со странами членами ЕС», - сказал он.

Пограничники не требуют у лица удостоверение водителя, основное, что должен предъявить человек, пересекающий границу ЕС, это технический паспорт на автомобиль и страховой полис, который известен в народе, как «Зеленая карта». По словам Г.МОСКАЛЯ, территориальные органы полиции обеих стран на его вопрос о необходимости предъявления водительских прав также дали отрицательный ответ и объяснили, что удостоверение водителя требуется только в случае совершения административного или уголовного нарушения.

Г.МОСКАЛЬ также отмечает, что Международная конвенция «О дорожном движении» не содержит норм об обязательной замене прав граждан, которые будут пересекать госграницу после 29 марта 2010 года.

Депутат отмечает, что в соответствии с конвенцией, на которую ссылается МВД, национальные водительские удостоверения, выданные ранее, признаются на протяжении срока их действий.

Поскольку украинские национальные водительские удостоверения не предусматривают конечного срока, а являются бессрочными, они признаются всеми государствами, присоединившимися к Конвенции «О дорожном движении», подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, на днях А.МОГИЛЕВ заявил, что, в соответствии с подписанными договоренностями между Украиной и Евросоюзом, необходимо урегулировать вопрос максимального срока действия удостоверения водителя. По словам А.МОГИЛЕВА, в большинстве стран Евросоюза такой срок ограничивается 10 годами. «У нас же это может быть и 5 лет, и 10, и 15, и 20. Это нужно решать», - сказал министр.