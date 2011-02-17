Чалый надеется, что Украина и ЕС в этом году подпишут договор об ассоциации

Заместитель генерального директора Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ не исключает, что Украина и Европейский Союз в этом году подпишут договор об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в ходе круглого стола в Институте Горшенина относительно взаимоотношений Украины, России и Европейского Союза.

В.ЧАЛЫЙ не согласился с мнением некоторых экспертов о том, что Украина может изменить внешнеполитический курс. «Процесс евроинтеграции необратим. Он может быть длительным и болезненным, но он необратим», - отметил В.ЧАЛЫЙ.

По его словам, вопрос евроинтеграции четко зафиксирован в украинском законодательстве, а также в международных соглашениях. Поэтому, по его мнению, можно говорить сегодня лишь о сроках и путях реализации евроинтеграции страны.

Говоря о ходе подготовки соглашения между Украиной и ЕС о политической ассоциации и экономической интеграции Украины в ЕС, В.ЧАЛЫЙ подчеркнул, что сегодня «не нужно посыпать голову пеплом». «Это соглашение будет реальным шагом на пути интеграции», - сказал он.

При этом В.ЧАЛЫЙ не исключил, что такое соглашение может быть подписано уже в текущем году.

Доцент Института международных отношений Сергей КОЗЬЯКОВ также высказал мнение, что проблемы, стоящие на пути сближения Украины и Евросоюза, имеют преимущественно технический характер. По его словам, людей, которые знают, что такое зона свободной торговли и что такое Всемирная торговая органзация, в стране очень мало. «Их, может, человек 20», - отметил он.

С.КОЗЬЯКОВ подчеркнул, что сейчас вопросом подписания соглашения о создании зоны свободной торговли с ЕС занимается заместитель министра экономического развития и торговли Валерий ПЯТНИЦКИЙ, который вел процесс о вступлении Украины в ВТО.

«Вы знаете, его пытались отстранить, но процесс тут же встал, потому что нет людей, которые бы все понимали», - добавил эксперт.