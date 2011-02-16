Ефремов дал совет Тимошенко: если сняли с пьедестала, нужно менять позу

Председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует освободить не «политзаключенных», а проворовавшихся во власти чиновников.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой А.ЕФРЕМОВА заявлении народного депутата.

«Ю.ТИМОШЕНКО сегодня пытается реальную борьбу, ведущуюся в государстве с коррупционерами, перевести в политическую плоскость. По той простой причине, что это касается и лично ее», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По мнению политика, данное заявление Ю.ТИМОШЕНКО «не соответствуют сути той проблемы, которая есть в действительности».

«Содержание большинства ее заявлений сводится к следующему: ее саму и ее людей, проворовавшихся во время работы в правительстве, якобы незаслуженно обижают. При этом Ю.ТИМОШЕНКО не приводит ни одного аргумента, который был бы либо в ее защиту, либо в защиту тех людей, которым следственные органы предъявляют конкретные претензии. Повторюсь: нет никаких аргументов, а есть только эмоции», - заявил он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, «Ю.ТИМОШЕНКО использует старый, как мир, прием». «Это когда ты апеллируешь к высшему руководителю страны, и уже этим вроде как позиционируешь себя в глазах общественности примерно на этом же уровне… Однако, при этом Ю.ТИМОШЕНКО забыла одно простое правило: если сняли с пьедестала, необходимо менять позу. А вот если с пьедестала сняли, а поза остается та же, то она – Ю.ТИМОШЕНКО – становится просто смешной», - пояснил свою позицию председатель фракции ПР и добавил: «Политик должен это понимать, а Юлия Владимировна, к сожалению, этого не понимает или не хочет понимать».

Как отметил А.ЕФРЕМОВ, «пусть она назовет фамилии политзаключенных. Пока она называет лишь фамилии тех, к кому правоохранительные органы предъявляют какие-то претензии по поводу их воровства во власти. Вот сейчас, например, успел уехать Михаил ПОЖИВАНОВ за границу, и уже оттуда пишет, что если мне в Украине предъявят обвинения в воровстве, то я буду обращаться к правительству Австрии, чтобы мне дали политическое убежище как преследуемому по политическим мотивам».

По его словам, «если так будет продолжаться, то мы никогда не наведем порядок в государстве, и у нас будет и дальше процветать коррупция». «И ТИМОШЕНКО в таком случае с подобными заявлениями является основным источником защиты коррупционеров», - добавил он.

При этом А.ЕФРЕМОВ напомнил, что «на сегодняшний день на более чем 350 руководителей различных уровней, назначенных на должности уже при нынешней власти, возбуждены уголовные дела за допущенные злоупотребления». «Отдельно подчеркну, что чиновников привлекают к ответственности независимо от цвета их партийных знамен. Скажите, разве это не свидетельствует о начавшейся в государстве системной борьбы с коррупцией? И быть может, именно внутреннее осознание того, что эта борьба ведется всерьез и, что называется, до победного конца заставляет кое-кого делать громкие заявления о «политических репрессиях»?», - резюмировал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, лидер партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО выступила с заявлением, в котором потребовала от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА освободить всех «репрессированных» политиков.

«Поэтому я требую от ЯНУКОВИЧА освобождения всех политзаключенных: Юрия ЛУЦЕНКО, Анатолия МАКАРЕНКО, Игоря ДИДЕНКО, ШЕПИТЬКО и тех ребят, которых арестовали в Запорожье за якобы то, что они подняли руку на памятник Сталину», - добавила она. «Я хочу, чтобы ЯНУКОВИЧ срочно ... освободил всех людей, которых он сегодня политически репрессировал», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.