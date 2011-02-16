Немыря не верит в «процедурные моменты», которыми прикрылся Азаров

Отказ Украины присоединиться к Совместному заявлению глав правительств Австрии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Польши и Словакии относительно Беларуси является еще одним подтверждением того, что режим Януковича не придерживается на практике демократических ценностей, о «преданности» которым так часто говорят сам президент и его подчиненные.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», экс-вице-премьер-министр Григорий Немыря, сообщает официальный сайт партии.

Он отметил, что премьер-министр Азаров попробовал объяснить отказ подписать совместное заявление «процедурными моментами».

«Тяжело в это поверить. Особенно когда об этом говорят представители власти, которая сама постоянно нарушает парламентские процедуры и манипулирует правом и правосудием», - отметил Немыря.

«Я считаю настоящей причиной «неприсоединения» Украины к Совместному заявлению шести стран-членов ЕС, принятму во время юбилейного саммита Вышеградской группы в Братиславе, то, что в нем европейские лидеры требуют «немедленно освободить всех политических заключенных», «прекратить политические репрессии и преследования оппозиции, независимых средств массовой информации и гражданского общества», одобряют «запрещение на въезд и замораживание активов, введенные Евросоюзом против тех представителей Беларуси, которые несут ответственность за нечестные выборы и притеснения гражданского общества и демократической оппозиции», - сказал он.

По его словам, многое из того, что вызывало справедливое возмущение и протест Евросоюза, происходит в Украине под прикрытием фальшивых лозунгов «стабильности и порядка».

Григорий Немыря отметил, что в речи, которую Юлия Тимошенко подготовила для выступления в Брюсселе на торжествах по случаю 50-летия Ассоциации «Европейские студенты-демократы» 1 февраля и куда ее не выпустили по указанию власти, в частности, отмечалось: «Наша преданность свободе Украины и ее европейскому призванию являются такими же непреклонными и твердыми, как и раньше. Я считаю это необходимо отметить именно сейчас – после грустных событий в соседней Беларуси – которые являются вызовом Европе, вызовом Восточному партнерству, вызовом европейским ценностям, вызовом всем нам».