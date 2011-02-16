Нардепы инициируют создание ВСК относительно деятельности Табачника

Народные депутаты от партии «За Украину!» инициируют создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде относительно деятельности министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Об этом заявил лидер партии, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе “За Украину!”.

По его словам, деятельность Д.ТАБАЧНИКА постоянно возмущает украинское общество, каждый его шаг вызывает волны протеста по всей Украине. Сегодня доведенные до отчаяния родители заявляют о возможном самосожжении в случае закрытия украинской школы в Донецке, отметил В.КИРИЛЕНКО.

«Мы сегодня также видим протесты ведущих украинских вузов против проекта закона о высшем образовании, протесты студентов против попыток увеличить плату за обучение, протесты родителей против закрытия школ и многое другое», - отметил народный депутат.

В.КИРИЛЕНКО также призвал спикера парламента Владимира ЛИТВИНА вынести на голосование проект Постановления об обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с предложением о прекращении полномочий Д.ТАБАЧНИКА.

«Мы требуем от руководства парламента поставить в повестку дня зарегистрированный мной еще в декабре проект Постановления об обращении к Президенту относительно увольнения ТАБАЧНИКА», - заявил лидер партии «За Украину!».