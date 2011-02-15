На новой должности Бродский займется теми же вопросами

Экс-председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ продолжит работать в структуре Министерства экономического развития и торговли Украины и будет заниматься теми же вопросами, что и на прежней должности.

Об этом УНИАН сообщил источник из окружения М.БРОДСКОГО.

«Михаил Юрьевич будет заниматься теми же вопросами предпринимательской деятельности, которыми занимался на посту главы Госкомпредпринимательства», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, он предположил, что сфера деятельности М.БРОДСКОГО может даже расшириться за счет курирования вопросов по дерегуляции.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 14 февраля т.г. уволил Михаила БРОДСКОГО с должности председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства).