Близнюк рассказал, что Макеевку взрывали образованные люди

Виновным во взрывах в Макеевке предъявят к компенсации счета за понесенные местными бюджетами убытки, связанные с усилением охраны различных объектов жизнеобеспечения.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

Он подтвердил, что правоохранители задержали тех, кто был причастен ко взрывам в Макеевке, прозвучавшим 20 января в двух местах города.

По словам А.БЛИЗНЮКА, стало известно, что злоумышленников было, как минимум, двое и что их преступление не связано с деятельностью госпредприятия «Макеевуголь».

«Мне известно все (о задержании подозреваемых во взрывах – УНИАН), но вам прокомментируют все компетентные органы… Один (из задержанных) с высшим образованием, второй - с незаконченным высшим образованием… Когда будет закончено окончательно следствие, все будет с их слов ясно – зачем они это делали, по чьей указке они это делали и так далее», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Вы начинаете взрывы связывать с «Макеевуглем», с ревизиями. Не надо связывать, надо понимать, что за этим стоят люди… Не ищите там следов».

А.БЛИЗНЮК отметил, что на мероприятия, связанные с расследованием фактов взрывов, их профилактикой, их предотвращением «ни копейки средств из областного бюджета или какого-то другого бюджета потрачено не было», но подчеркнул, что местные бюджеты все же понесли убытки. «Местный бюджет города Макеевки и бюджеты городов и районов и в том числе и области, когда принимались решения о дополнительной охране фильтровальных станций и прочих объектов понесли убытки. Это были наши прямые убытки. Считать их и предъявлять этим товарищам (подозреваемым), ну, наверное, мы будем», - заключил губернатор.

Как сообщал УНИАН, сегодня прокурор Донецкой области Владимир ГАЛЬЦОВ подтвердил факт задержание лиц, причастных ко взрывам в Макеевке 20 января 2011 года.

Прокурор заявил, что лица, причастные к совершению взрывов, установлены.

«На допросах подозреваемые признали свою причастность ко взрывам около здания «Макеевугля» и магазина «Голден плаза». Преступление раскрыто», - сказал прокурор.

В прокуратуре напомнили, что по факту взрывов в Макеевке было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Украины – «Террористический акт».