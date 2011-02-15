Герман попрекнула предыдущую власть коньками и оранжевыми шарфиками

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что в начале своего президентства Виктор ЯНУКОВИЧ не имел такого кредита доверия извне и внутри страны, как предыдущая власть.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в интервью изданию "Главред".

"Есть большая разница в том, как начинали мы, и как начинала помаранчевая команда. Помаранчевая команда начинала работать с огромным кредитом доверия к ней со стороны всех западных институтов и всех политиков. Мы начинали с минусом. У нас не было не только кредита доверия, у нас был большой минус такого доверия. Поскольку из нас на Западе рисовали образ какого-то абсолютного зла. Бывшая команда работала и выбирала этот кредит тем, что они ничего не делали, выясняли отношения, катались на коньках, и им аплодировала Европа, одевала оранжевые шарфики в Европарламенте и аплодировала им", - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, нынешняя власть работает в других условиях, нежели предыдущая. "Мы сократили минус, мы вышли на ноль, теперь мы будем работать, чтобы набрать кредит доверия. Мы работаем в других условиях, и нам тяжелее. Каждое наше действие тщательным образом анализируется на предмет соответствия демократическим нормам. Ничего страшного в этом нет. Пусть будет так. Поэтому мы должны быть во сто крат лучше наших оппонентов. Мы уже лучшие – нас выбрали, и мы лучше работаем. Но мы допускаемся и ошибки. И это наша задача на следующий год – все исправить и сделать выводы. И мы это сделаем", - заявила заместитель главы Администрации Президента.

А.ГЕРМАН также считает, что в последнее время изменился и стиль работы Службы безопасности Украины. "Показательно, что ХОРОШКОВСКИЙ принес заявление о выходе из состава ВСЮ (Высшего совета юстиции), – ему это не просто далось, но он понял, что это надо сделать, что это работа над нашим домашним заданием", - добавила она.

"Очень важно для власти – признать ошибки, понять их, и знать, как их исправить. Мы признаем, и мы знаем, что делать дальше. Политик, который считает, что он безошибочный (а вы знаете, есть у нас только одна, которая не ошибается и считает, что только "она работает"), не имеет шанса и перспективы. Мы – та власть, которая не стесняется учиться", - подчеркнула А.ГЕРМАН.