ЕНП подготовит доклад по Украине

Европейская народная партия (ЕНП) подготовит доклад по ситуации в Украине.

Об этом сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ, который 10-11 февраля принимал участие в заседании Политической ассамблеи ЕНП.

“Было принято решение в рамках специальной рабочей группы подготовить доклад о политической ситуации в Украине”, - сказал он.

“Это один из инструментов, существующих в рамках ЕНП, когда события в той или другой стране вызывают обеспокоенность и свидетельствуют об определенных тенденциях, создается специальная рабочая группа, которая в рамках соответствующих структур более тщательным образом изучает эту ситуацию”, - добавил Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что главной целью доклада является обстоятельное изучение ситуации, в том числе на месте, путем встречи с представителями политических партий и неправительственного гражданского общества и подготовка на основании изученных данных, обстоятельных выводов и рекомендаций наипредмет того того, что может быть сделано в европейских институтах, а также в Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ и ряде других международных структур для сохранения европейской перспективы Украины, возвращения в Украину настоящей политической конкуренции, недопущения дальнейшего свертывания прав и свобод в Украине.