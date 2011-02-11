Лавринович: Венецианская комиссия требует от Украины то, чего нет в Европе

Рекомендации Венецианской комиссии для Украины, которые содержат неплохо обоснованный теоретический характер, иногда не имеют своей реализации ни в одной из стран, входящих в состав Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина», номер которого выйдет 12 февраля.

«Не имеют такой практики вообще, однако нам рекомендуют», - отметил министр, комментируя выводы Венецианской комиссии относительно судебной реформы.

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, в выводах комиссии с каждым годом увеличивается политическая составляющая. Это обстоятельство, по его словам, также не может не смущать.

А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что практика механического «вмонтирования» в украинские законы рекомендаций, даже такой уважаемой структуры, как Венецианская комиссия, является порочной.

«Иногда это дает обратный желаемому эффект», - отметил он.