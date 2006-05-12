Кто будет премьером Крыма?

Кандидатура на пост председателя Совета министров Крыма будет рассмотрена после консультаций с Президентом Украины, сообщил журналистам председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос о кандидатурах, рассматриваемых на пост председателя Совмина Крыма, А.ГРИЦЕНКО отметил, что именно с этой целью объявлен перерыв в работе сессии до 19 мая, чтобы в соответствии с законом провести консультации с Президентом Украины по кандидатуре крымского премьера.

«Когда все вопросы будут согласованы, мы всеми фракциями, подписавшими коалиционное соглашение, рассмотрим вопросы о структуре правительства и персоналиям. Без консультаций с Президентом мы пока не рассматриваем никаких кандидатур», – сообщил глава парламента Крыма и напомнил, что в соответствии с законом председатель Совета министров АРК назначается и освобождается Верховной Радой автономии после согласования с Президентом Украины.

В настоящее время председателем Совмина АРК является Анатолий БУРДЮГОВ.