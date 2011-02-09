Тимошенко ждет письменного приглашения в Брюссель

Лидер партии “Батьківщина” Юлия ТИМОШЕНКО еще не получила письменного приглашения для участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП), но планирует после его получения обратиться к Генеральной прокуратуре с просьбой разрешить ей выезд в Брюссель (Бельгия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам перед очередным посещением Генеральной прокуратуры.

“На этот саммит, я думаю, мы в ближайшее время получим письменное приглашение и, безусловно, я буду прилагать усилия, чтобы поехать туда”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, пока еще приглашение от президента ЕНП Вильфреда МАРТЕНСА в устной форме передал заместитель председателя партии “Батьківщина” Григорий НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 февраля, заместитель председателя партии «Батьківщина» Г.НЕМЫРЯ сообщил, что Ю.ТИМОШЕНКО обратится в Генеральную прокуратуру Украины с очередным ходатайством о возможном выезде за пределы Украины для участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП), который состоится в марте в Брюсселе. «Это приглашение высказал и просил передать меня в устной форме президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС. Письменное приглашение поступит в ближайшие дни», - сказал Г.НЕМЫРЯ.