Кинах уходит из СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ принял решение о переходе на работу в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аппарата СНБО, соответствующее заявление уже направлено в Секретариат Президента.

По словам А.КИНАХА, на сегодняшний день в стране имеет место концентрация ряда политических и экономических рисков, связанных с переходом страны к парламентско-президентской форме правления. „Верховная Рада после вступления в силу конституционной реформы получила очень серьезные полномочия, и от того, насколько скоординированными и профессиональными будут ее действия и решения, будет зависеть дальнейшее общественно-политическое и социально-экономическое развитие государства”, - отметил он.

А.КИНАХ в то же время отметил, что неготовность страны и новоизбранного парламента к работе в условиях парламентско-президентской формы правления, сложный переговорный процесс относительно формирования коалиции в Верховной Раде, обострение социально-экономической ситуации в стране является тревожным сигналом для дальнейшего развития страны. „Уже сегодня понятно, что Верховная Рада начнет свою работу и будет работать в крайне непростых условиях. Учитывая это, считаю обязанностью сосредоточить свой опыт, свои усилия и возможности на обеспечении максимально скоординированной, прагматической, четкой и профессиональной законотворческой работы новоизбранной Верховной Рады”, - подчеркнул он.

А.КИНАХ также сказал, что в последнее время роль СНБО как структуры по разработке, принятию, реализации и координации исполнения решений относительно обеспечения национальной безопасности Украины по всему спектру жизнедеятельности страны была существенно повышена. Он, в частности, напомнил, что наработана крепкая аналитическая база, на основе решений СНБО принят ряд системных указов Президента по усилению энергетической, продовольственной, инвестиционной, информационной безопасности государства, завершается работа над разработкой Стратегии национальной безопасности государства. „Это мощная основа для деятельности и взаимодействия будущего правительства и новоизбранной Верховной Рады”, - добавил он.

А.КИНАХ избран народным депутатом Украины по списку блока “Наша Украина” (№2 в списке).