Для ЕС Украина - больше не приоритет в регионе

Президент Европарламента Ежи Бузек заявляет, что Европа в регионе больше не делает ставку на Украину.

Об этом, как сообщает Украинская правда, Бузек заявил на конференции, посвященной развитию Европы после Лиссабонского саммита.

"Украина была лучшим учеником класса в регионе два года назад. Но больше - нет. Я обеспокоен ухудшением ситуации относительно свободы слова и свободы прессы", - заявил он.

"Я переживаю из-за последних тенденций использования уголовного кодекса для запугивания лидеров оппозиции. Это поднимает вопрос о независимости судебной власти и прозрачности верховенства права", - сказал он.

"Я надеюсь, что эти шаги не станут постоянной ситуацией, и Украина снова вернется на правильный путь", - добавил Бузек.

Вместе с тем он отметил, что теперь надеждой региона является Молдова.

Украинская правда