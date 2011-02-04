Тимошенко: Янукович поставил под угрозу жизни 60 украинцев

Лидер партия «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает безответственным решение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады об отправке украинских миротворцев в Кот-д’Ивуар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня после очередного допроса в Генеральной прокуратуре.

«Это событие неординарное. Президент страны, который сам никогда не служил в армии при определенных обстоятельствах, у которого не служили в армии сыновья, который совсем не знает, что такое горе матерей, которые теряют своих сыновей на чужой войне. Он взял и своим одним поручением поставил под угрозу жизни шестидесяти украинцев, которых направил на чужую гражданскую войну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» также обратила внимание на то, что депутаты очень быстро поддержали это решение В.ЯНУКОВИЧА. «Депутаты, которые давно уже потеряли совесть, мозги, давно потеряли какую-либо ответственность за свои голосования, которые относятся к большинству в Верховной Раде, сделали свой «одобрямс» этому указанию ЯНУКОВИЧА и направили людей на войну», - добавила она.

«Я хочу напомнить ЯНУКОВИЧУ, что он сегодня отправил на войну чьих-то сыновей, и кто будет отвечать за то, что они потеряют, не дай Бог, свои жизни, перед их матерями, перед их родителями, перед их семьями. Я думаю, что такой поступок ЯНУКОВИЧА является еще одним доказательством того, что ему безразличны украинцы и Украина», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня 4 февраля, Верховная Рада Украины одобрила решение Президента Украины о направлении миротворческого контингента для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре.

Согласно решению, предусматривается направить для участия Украины в оказании поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре миротворческий контингент общей численностью до 60 человек из числа миротворческого контингента Украины, который действует в составе Миссии ООН в Либерии, в сроки, определенные Советом Безопасности ООН, на период до трех месяцев.

В состав авиационной группы для оказания поддержки Операции ООН в Кот-д’Ивуаре планируется также дополнительно привлечь три боевых вертолета Ми-24.

Справка УНИАН. Совет безопасности ООН и командования сил ООН в Либерии приняли решение усилить присутствие миротворцев в Кот-д’Ивуаре.

4 ноября 2010 года Верховная Рада одобрила решение Президента Украины об участии миротворческого контингента Украины в оказании оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.

С 26 ноября украинские военнослужащие из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных сил Украины Миссии ООН в Либерии обеспечивают оперативную поддержку Миссии ООН – патрулируют с воздуха проблемные территории.

В целом, в Кот-д’Ивуаре задания Миссии ООН выполняют 23 военнослужащих и 2 вертолета Ми-8 украинской вертолетной группы, которые базируются на территории международного аэропорта в городе Буаке.