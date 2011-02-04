Герман думает, что правнукам будут рассказывать легенды о Януковиче

Заместитель главы Администрации президента Анна Герман заявила, что Виктора Януковича мало кто знает по-настоящему.

"Самое ценное, что я приобрела, благодаря годам работы с Виктором Януковичем, - это опыт. Никогда, нигде, ни в одном университете мира я не получила бы такой высокой школы понимания людей и процессов, какую имею от общения с этим человеком, политиком, государственным деятелем", - заявила Герман.

По ее словам, Януковича еще не оценили по достоинству.

"Януковича мало кто знает по-настоящему. Этого человека Украина еще не оценила по достоинству. Даже его избрание на пост президента страны - хотя и очень высокая, но пока далеко не полная оценка этой политической фигуры", - отметила Герман.

"Пройдет много лет, и когда-то нашим правнукам будут рассказывать легенду о мальчике-сироте, который имел самую тяжелую жизнь, какую только можно себе представить. Который преодолел все трудности. Стал сильным. Стал добрым и справедливым к людям и вывел страну на путь благополучного развития", - подчеркнула она.

Заместитель главы АП также отметила, что многому научилась у президента. "Янукович станет легендой для будущих поколений, потому что в ближайшие сто лет вряд ли кому удастся повторить то, что он сумел сделать в своей жизни. Я многому научилась у Януковича. И, наверное, самое главному - это достоинству, с которым надо встречать и жизненные потери, и жизненные приобретения", - добавила Герман.

Корреспондент