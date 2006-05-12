”Аль-Каеда” призвала уничтожить Данию, Норвегию и Францию

Высокопоставленный представитель террористической организации "Аль-Каеда" призвал мусульман всего мира уничтожить Данию, Норвегию и Францию за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает AFP. Видеообращение Мохаммеда Хассана (Mohammed Hassan) с соответствующим призывом было размещено в четверг на одном из экстремистских сайтов.

"Мусульмане! Отомстите за своего пророка... Мы желаем маленькому государству Дания, Норвегии и Франции уничтожения, - заявляет на пленке террорист. - Уничтожьте их дома, заставьте их землю трястись и утопите их в море крови".

Уроженец Ливии Мохаммед Хассан, также известный под именем Шейх Абу Яхиа аль-Либи (Sheikh Abu Yahia al-Libi), ранее был захвачен в плен американскими военными и содержался в тюрьме на авиабазе в афганском Баграме. Однако в июле прошлого года ему вместе с тремя сообщниками удалось сбежать.

Напомним, что в недавнем аудиообращении лидера "Аль-Каеды" Осамы бин Ладена также упоминался скандал с карикатурами. "Террорист номер один" призвал к бойкоту товаров из западных стран, чьи СМИ опубликовали изображения пророка Мухаммеда.

Серия карикатур на пророка, впервые появившаяся на страницах датской газеты Jyllands-Posten, привела к массовым акциям протеста мусульман по всему миру.

Лента.ру