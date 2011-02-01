Литвин откроет восьмую сессию ВР

У спикера уже есть прогноз производительности

Сегодня в 10.00 начнется торжественное открытие восьмой сессии Верховной Рады Украины. Как сообщает пресс-служба парламента, после церемонии открытия состоится пленарное заседание. Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН накануне спрогнозировал, что текущая сессия парламента будет самой производительной.

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