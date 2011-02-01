С 1 февраля возобновляются акции протеста предпринимателей

Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины намерена возобновить бессрочную акцию протеста с 1 февраля, заявил председатель ассамблеи Игорь Гурняк.

"Причиной акции является то, что против участников предпринимательского Майдана применяют репрессии и власти пытаются наладить диалог с предпринимателями исключительно фискальными и силовыми методами", - приводит его слова Би-би-си.

По его словам, митинги пройдут во Львове, Киеве, Одессе, Харькове, Виннице, Луганске, Хмельницком и некоторых других городах.