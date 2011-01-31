Дела против четырех бывших чиновников правительтва передали в суд

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины закончило проведение досудебного следствия по восьми уголовным делам, возбужденных в отношении высокопоставленных лиц бывшего правительства.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры, в частности, завершено производство по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего заместителя министра охраны окружающей природной среды Бориса ПРЕСНЕРА, бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, бывшего заместителя министра транспорта и связи Владимира РАБОТНЕВА, бывшего заместителя председателя Госкомрезерва Николая СИНЬКОВСКОГО, бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда В.КОЛБУНА, бывшего заместителя министра транспорта и связи Александра ДАВЫДОВА, бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Уголовные дела в отношении Б.ПРЕСНЕРА, Н.СИНЬКОВСКОГО А.ДАВЫДОВА и В.ИВАЩЕНКО уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Остальные обвиняемые, в соответствии с требованиями ст. 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины, знакомятся с материалами уголовных дел.

Еще два обвиняемых – бывший председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ и бывший председатель Госкомрезерва Украины Михаил ПОЖИВАНОВ – объявлены в розыск.