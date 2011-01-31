За Януковичем в Давосе ходили 11 охранников

Президента Виктора Януковича в поездке в Давос сопровождали 11 охранников.

Кроме них пребывание Януковича в этом швейцарском городе обеспечивали 7 сотрудников Государственного управления делами, 6 сотрудников пресс-службы президента и 4 протоколиста, сообщает "Украинская правда".

Также Янукович взял с собой в Давос пул из 13 журналистов.

При этом в президентский "Аэробус 319" попала только часть сопровождения, а другим пришлось покупать билеты на рейсовые самолеты.