За Януковичем в Давосе ходили 11 охранников
10:22, 31 января 2011Политика
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Сопровождение в один самолет не уместилось
Президента Виктора Януковича в поездке в Давос сопровождали 11 охранников.
Кроме них пребывание Януковича в этом швейцарском городе обеспечивали 7 сотрудников Государственного управления делами, 6 сотрудников пресс-службы президента и 4 протоколиста, сообщает "Украинская правда".
Также Янукович взял с собой в Давос пул из 13 журналистов.
При этом в президентский "Аэробус 319" попала только часть сопровождения, а другим пришлось покупать билеты на рейсовые самолеты.
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